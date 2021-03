Os rivais começam a decidir o Campeonato Mineiro de 2004 que valia demais. O Cruzeiro buscava o bicampeonato na primeira competição que disputava após a Tríplice Coroa de 2003. O Atlético tentava sua primeira taça neste século.

Como fez melhor campanha na primeira fase, o Galo jogava a decisão do Estadual por dois empates ou vitória e derrota pela mesma diferença de gols. Mas quem fez a festa no primeiro jogo da final foi a Raposa, que encaminhou a taça com uma virada regida pelo maestro Alex e que teve em Jussiê o destaque maior.

O Atlético até saiu na frente, com Alex Mineiro, logo aos 7 minutos, mas Alex empatou em seguida, aos 9, para Jussiê decretar a virada aos 12 e 27 minutos.

Tudo isso aconteceu no primeiro tempo. Na etapa final, o Cruzeiro seguiu com o comando das ações e teve como maior preocupação segurar a vantagem construída, que foi decisiva no domingo seguinte para garantir a taça mesmo com uma derrota por 1 a 0.

A FICHA DO JOGO

CRUZEIRO 3

Gomes; Maicon, Edu Dracena, Marcelo Batatais e Sandro; Augusto Recife, Maldonado, Wendell (Jardel) e Alex (Marcinho); Schwenck (Lima) e Jussiê. Técnico: Paulo César Gusmão

ATLÉTICO 1

Eduardo; Carlinhos, Adriano, Luís Alberto e Michel; Zé Luís, Márcio Araújo, Renato (Juninho) e Tucho (Márcio Mixirica); Alex Mineiro e Wagner (Dejair). Técnico: Paulo Bonamigo

DATA: 11 de abril de 2004

LOCAL: Mineirão.

MOTIVO: Campeonato Mineiro.

GOLS: Alex Mineiro, aos 7, Alex, aos 9, e Jussiê, aos 12 e 27 minutos do primeiro tempo

ARBITRAGEM: Cléver Assunção Gonçalves, auxiliado por Marco Antônio Gomes e Márcio Eustáquio Santiago

CARTÃO VERMELHO: Maldonado (Cruzeiro); Zé Luís (Atlético)

CARTÃO AMARELO: Schwenck e Maicon (Cruzeiro); Juninho (Atlético)

PÚBLICO: 38.350 pagantes

RENDA: R$ 341.301,50

