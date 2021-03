O Campeonato Mineiro de 1996 teve o vencedor de cada turno da fase classificatória garantindo um ponto extra para o hexagonal final da competição.

E na última rodada do primeiro turno, Atlético e Cruzeiro entraram em campo com os mesmos 28 pontos, mas como tinha melhor saldo de gols, o Galo precisava apenas de um empate para conquistar a etapa. A Raposa precisava vencer.

Esta decisão de turno entre os dois seria apenas mais uma, mas entrou para a história por ser o primeiro confronto entre os rivais no interior mineiro.

Com o Mineirão passando por uma grande reforma em seu gramado, a partida foi disputada no Ipatingão, no Vale do Aço.

Marcelo Ramos abriu o placar para a Raposa, mas depois, o centroavante que escreve seu nome na história deste clássico é Ézio.

Ela empata a partida aos 38 minutos do primeiro tempo, e decreta a virada e o título atleticano aos 11 da etapa final.

A FICHA DO JOGO

CRUZEIRO 1

Dida; Vítor, Gelson Baresi, Gilmar, Nonato; Fabinho, Donizete (Ricardinho), Uéslei (Roberto Gaúcho) e Palhinha; Marcelo Ramos e Aílton (Edmundo). Técnico: Levir Culpi

ATLÉTICO 2

Taffarel; Paulo Roberto, Alexandre, Ronaldo e Dinho; Carlos, Doriva, Fábio Augusto e Leandro; Renaldo (Canela) e Ézio (Cleiton). Técnico: Procópio Cardozo

DATA: 7 de abril de 1996

LOCAL: Ipatingão

MOTIVO: Campeonato Mineiro

GOLS: Marcelo Ramos, aos 6, e Ézio, aos 38 minutos do primeiro tempo; Ézio, aos 11 minutos do segundo tempo

ARBITRAGEM: Sidrack Marinho dos Santos (SE), auxiliado por Marco Antônio Martins e Marco Antônio Gomes

CARTÃO AMARELO: Uéslei, Fabinho e Gilmar (Cruzeiro); Ézio (Atlético)

PÚBLICO: 18.609

RENDA: R$ 186.090,00

