O Cruzeiro vinha de grandes decepções recentes no clássico, como a eliminação nas quartas de final do Brasileirão de 1999, quando era favorito, a derrota, de virada, no empolgante clássico pela fase classificatória do Campeonato Mineiro de 2000 e a perda do título estadual da temporada numa final direta contra o Atlético.

No confronto entre eles pela Copa João Havelange, jogo que teve o duelo Luiz Felipe Scolari x Carlos Alberto Parreira nos bancos de reservas, o Galo abriu 2 a 0 com 20 minutos.

No final do primeiro tempo, Fábio Júnior iniciou a reação cruzeirense diminuindo aos 43, cobrando pênalti. Ele mesmo empatou a partida aos 8 da etapa final. Sorín fez 3 a 2 para o Cruzeiro aos 35 e Oséas fechou o placar aos 39.

Estava decretada a maior virada do clássico no Mineirão, que é o maior palco do confronto nos seus quase 100 anos de história.



A FICHA DO JOGO

CRUZEIRO 4

Jefferson; Rodrigo (Cléber Monteiro), Cléber, Cris e Sorín; Donizete Oliveira, Ricardinho (Marcos Paulo), Sérgio Manoel e Jackson; Geovanni e Fábio Júnior (Oséas). Técnico: Luiz Felipe Scolari

ATLÉTICO 2

Kléber; Bruno, Negueti, Cláudio Caçapa e Mancini; Valdir Benedito, Cleison, Ramon Menezes (Lincoln) e Caíco (Fábio Melo); Guilherme e Marques (André). Técnico: Carlos Alberto Parreira

DATA: 30 de setembro de 2000

LOCAL: Mineirão

MOTIVO: Campeonato Brasileiro

GOLS: Negueti, aos 17, Guilherme, aos 20, e Fábio Júnior, aos 43 minutos do primeiro tempo; Fábio Júnior, aos 8, Sorín, aos 35, e Oséas, aos 39 minutos do segundo tempo

ARBITRAGEM: Antônio Pereira da Silva (GO), auxiliado por Marco Antônio Gomes e Marco Antônio Martins

CARTÃO AMARELO: Cléber, Sorín, Ricardinho, Fábio Júnior e Geovanni (Cruzeiro); Ramon Menezes, Cleison, Fábio Melo e Guilherme (Atlético)

PÚBLICO: 35.540

RENDA: R$ 312.027,00