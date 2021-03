A temporada de 1999 foi intensa no que se refere ao clássico, pois foram oito os confrontos. E para o atleticano foi um ano especial, pois ele sempre riu por último. E uma das gargalhadas mais saborosas desses 100 anos de rivalidade começou a ser dada em 14 de novembro.

Os dois times iniciavam a disputa de uma das quartas de final do Brasileirão, com o Cruzeiro, que terminou a fase classificatória na frente, com a vantagem de jogar por três empates, ou vitória e derrota pela mesma diferença de gols e um empate.

Mas isso caiu logo na primeira partida. Com Guilherme e Marques inspirados, o Galo foi soberano e venceu por 4 a 2, ficando a uma vitória das semifinais.

Quarenta dias antes, os dois tinham se enfrentado, e a Raposa tinha goleado por 3 a 0, pela primeira fase.

No primeiro semestre, o Cruzeiro já tinha vencido três vezes seguida na Copa dos Campeões de Minas Gerais, duas de goleada (3 a 0 e 5 a 1), mas depois o Atlético deu o troco no Estadual. No Brasileirão, a história se repetiu, com o Galo rindo por último.

A FICHA DO JOGO

ATLÉTICO 4

Velloso; Bruno (Valmir), Galván, Cláudio Caçapa e Ronildo; Valdir Benedito, Gallo, Belletti (Adriano) e Robert; Guilherme e Marques. Técnico: Humberto Ramos

CRUZEIRO 2

André; Gustavo (De la Cruz), Marcelo Djian, Espínola e Donizete Amorim; Donizete Oliveira, Ricardinho (Geovanni), Valdo e Paulo Isidoro; Müller e Alex Alves. Técnico: Levir Culpi

DATA: 14 de novembro de 1999

LOCAL: Mineirão

MOTIVO: Campeonato Brasileiro

GOLS: Guilherme, aos 12, Paulo Isidoro, aos 21, e Guilherme, aos 33 minutos do primeiro tempo; Müller, aos 6, Marques, aos 16 e 30 minutos do segundo tempo

ARBITRAGEM: Márcio Rezende de Freitas, auxiliado por Helbert Costa Andrade e Marco Antônio Martins

CARTÃO AMARELO: Belletti e Galván (Atlético); Valdo e Gustavo (Cruzeiro)

PÚBLICO: 64.717

RENDA: R$ 594.000,00