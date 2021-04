A adaptação a uma função mais ofensiva veio de forma gradativa. Também paulatinamente, os gols: dois até agora, na temporada, sendo um na Copa do Brasil e outro no Campeonato Mineiro. Assim vem sendo este início de trajetória do volante Matheus Barbosa no Cruzeiro.

Pode-se dizer que o jogador é um termômetro do meio de campo da Raposa, já que quando o atleta atua em alto nível, o time "acompanha o relator",. E vice-versa. Isso ficou claro em grande parte dos 13 duelos disputados pelo volante, sob o comando de Felipe Conceição. E a melhora de rendimento, que o credenciou a ser uma das peças-chaves da engrenagem celeste, se deu em função de três elementos: trabalho, treinador e família.

"O trabalho ajuda a pessoa a crescer em todos os sentidos. Nada vem sem trabalho. E, claro, tenho a confiança do professor e a ajuda dos meus familiares, que me passaram confiança e tranquilidade para eu seguir trabalhando, dizendo que as coisas iriam melhorar. Tenho consciência de que não foi como eu esperava no início, mas o trabalho fez com que eu crescesse a cada treino e a cada jogo", disse.

Contra o América, no domingo (2), às 16h, no Mineirão, pela partida de ida das semifinais do Estadual, Barbosa espera colaborar novamente e dar prosseguimento a essa evolução dentro de campo.

"Desde quando cheguei aqui, ele (Conceição) me passou isso, (a missão) de exercer essa função. A cada dia venho me dedicando nos treinamentos, sempre crescendo e me adaptando o mais rápido possível. A parte física tem que estar bem, pois exige bastante. Questão de posicionamento também. E o professor tem me passado conselhos do que posso melhorar, em termos de posicionamento e chegada à área (adversária)”, disse.

Leia Mais:

Merece a 9? A 32 dias do fim do contrato, Tardelli tem média superior aos concorrentes; veja lista

Cruzeiro tem o pior ataque dos 4 classificados e 6° melhor do Estadual, mas Bauermann prega respeito

Ídolo do Sada/Cruzeiro, Filipe encerra carreira de jogador e assume como técnico da equipe