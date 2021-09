Fora do estádio, várias cenas de aglomeração e muitos torcedores sem máscara. Nas arquibancadas do Mineirão, apoio incondicional. Dentro de campo, quem fez a diferença mesmo foram Veron e Dudu, o primeiro por ganhar de Nathan Silva e dar o passe para o gol de empate do Porco, e o segundo, pela autoria do tento que classificou o Palmeiras para a final da Libertadores.

Com 30% da capacidade do Gigante da Pampulha liberada para a torcida, não faltou apoio. Hino do Galo, cânticos de amor ao clube alvinegro e o “Eu Acredito!” foram entoados a plenos pulmões.

Porém, diferentemente nos 3 a 0 sobre o River Plate, nas quartas de final, no reencontro dos torcedores com a equipe mineira, desta vez essa energia vinda das arquibancadas não foi o suficiente para contagiar os jogadores nas quatro linhas.

Depois de ver o Atlético abrir o placar com Vargas aos 6 minutos do segundo tempo, Abel Ferreira tirou um “coelho da cartola”: Veron. O jovem ganhou de Nathan Silva e cruzou para Dudu sepultar o sonho do Galo de disputar sua segunda decisão de Libertadores.