O América terá um desfalque certo para o duelo com o Corinthians, no próximo domingo (19), às 18h15, na Neo Química Arena, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Antes de marcar o primeiro gol do Coelho na vitória por 2 a 0 sobre o Athletico-PR, no último sábado, no Independência, o atacante Felipe Azevedo recebeu o terceiro cartão amarelo e vai cumprir suspensão automática contra o Timão.

Para o lugar de Azevedo, caso deseje manter a formação com quatro atacantes, o técnico Vagner Mancini tem uma série de opções. Ao todo, o Coelho tem 14 jogadores que atuam nesta posição à disposição no elenco.

Além de Ademir, Fabrício Daniel e Ribamar, que formaram o quarteto com Felipe nos últimos jogos, podem atuar no setor: Rodolfo, Berrío, Carlos Alberto, Kawê, Chrigor, Léo Passos, Luiz Fernando, Marcelo Toscano, Yan Sasse e Mauro Zárate, principal contratação do Alviverde para a temporada.

O argentino estreou pelo América no último sábado, com direito a uma assistência para o gol do zagueiro Lucas Kal.

Entretanto, apesar da expectativa, o técnico Vagner Mancini pregou cautela em relação a utilização de Zárate como titular nos próximos jogos.

No duelo com o Furacão, coube a Rodolfo substituir Felipe Azevedo no segundo tempo.

Com 21 pontos, o Coelho ocupa a 17ª colocação, a um ponto do São Paulo, primeiro time fora da zona de rebaixamento neste momento.