Que estreia, Zárate! Mesmo após cerca de quatro meses sem atuar, o argentino foi decisivo no triunfo por 2 a 0 sobre o Athletico-PR, em sua primeira partida pelo América, nesse sábado (11), no Independência. Além da assistência para o segundo gol do Alviverde, marcado por Lucas Kal, ele se movimentou bastante e mostrou raça desde o momento em que entrou em campo, aos 18 minutos do segundo tempo.

Indagado se o atacante será titular muito em breve, o técnico Vagner Mancini pediu “calma”.



"Não sei ainda, é um pouco cedo. O Zárate chegou e fez pouco mais de uma semana de treinamento. É dotado de uma técnica muito apurada. A partir do momento em que entrou, elevou o padrão da equipe. Importante quando se tem um atleta com essa qualidade de melhorar os companheiros que estão em campo. Mas ele vinha de um tempo inativo. É necessário que a gente dê um tempo para ele readquirir toda a forma física e técnica. E entender a parte tática”, afirmou.

Ao mesmo tempo, o comandante reconheceu que o avante não deve demorar para entrar em forma.

“Por ser um jogador de alto nível e inteligente, a gente não vai ter muita dificuldade com isso. Espero sinceramente que o mais rapidamente possível esteja na melhor forma e que possa nos ajudar assim como fez hoje (sábado)", disse.

Leia mais:

CBF define data do duelo entre São Paulo e América pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro

América vence o Athletico-PR e fica perto de deixar a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro