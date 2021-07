As duas defesas de pênalti e a penalidade convertida por Everson seguem repercutindo no mundo da bola. Até a Fifa se "rendeu" à atuação decisiva do arqueiro alvinegro, inclusive fazendo uma referência a outro goleiro que salvou o Galo na Libertadores.

Em suas redes sociais, além de divulgar o vídeo em que Everson faz o último gol da disputa por pênaltis contra o Boca Juniors, nessa terça-feira (20), no Mineirão, a Fifa traçou um paralelo com os ‘milagres’ de são Victor, hoje gerente de futebol do clube mineiro.

“Conhecemos um homem que ficaria orgulhoso”, escreveu a Fifa, remetendo a Victor, herói atleticano contra Tijuana, Newell’s Old Boys e Olimpia, na conquista da Libertadores de 2013.

No post em questão, a entidade maior do futebol destaca com fotos dos dois goleiros os “heróis em pênaltis” do Atlético.

Nas quartas de final, o Galo vai encarar o vencedor do duelo entre Argentinos Juniors e River Plate, que se enfrentam nesta quarta-feira (21), às 21h30, no estádio Diego Armando Maradona. No jogo de ida, empate em 1 a 1, no Monumental de Nuñes.