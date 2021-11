“Lutar, Lutar, Lutar: Filme do Galo” é o nome do documentário dirigido por Helvécio Marins e Sérgio Borges e que sintetiza a história do Atlético. O filme chega aos cinemas em 11 de novembro em Belo Horizonte, região metropolitana e municípios do interior mineiro, além de Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília.

A produção está focada em revisitar a trajetória do clube, a fundação, as grandes vitórias e mesmo as derrotas. Porém, se engana quem pensa que “Lutar, Lutar, Lutar” é voltado somente para atleticanos. Helvécio Marins disse, que desde sempre, a ideia era falar sobre emoção e futebol. “Logo no início, decidimos que seria um filme universal”, comenta.

Uma das características marcantes da obra é que, apesar de ser para todos os amantes desse esporte, é um trabalho produzido, roteirizado, filmado, finalizado, distribuído e divulgado por uma equipe totalmente atleticana.

Mesmo antes de ser lançado, o filme já foi selecionado para festivais de cinema, como o de Roterdã, Fabici e o tradicional Festival de Vila do Conde, em Portugal.



O “Filme do Galo” é uma produção que está sendo desenvolvida desde 2012 em conjunto dos diretores com a ESPN e Fred Melo Paiva, que também assina o roteiro, assim como Lucas Campolina.

Os torcedores atleticanos já se manifestaram nas redes sociais do documentário e estão ansiosos para assistirem ao filme. Um deles é Marcus Apolinário, que torce para o clube desde os 8 anos. Hoje, aos 30, aguarda a estreia.

“Vou assistir! Parece que o filme vai mexer muito com o sentimento do torcedor, relembrar histórias e nossas conquistas. A gente que acompanha o futebol dos anos 90 para frente, como no meu caso, relembra muita coisa que se passou. O filme também vem de encontro com uma boa fase do time. Temos a chance de marcar como um dos melhores times da história do clube, conquistando um importante título”, afirmou.



Serviço

“Lutar, Lutar, Lutar: O Filme do Galo”

Direção: Helvécio Marins e Sérgio Borges

Distribuição: Embaúba Filmes

Estreia: 11 de novembro, em 20 salas de cinema, em BH, Brasília, Rio, SP e interior de Minas.

Salas confirmadas:

Belo Horizonte

Cine Belas Artes

Cinemark BH Shopping

Cinemark Diamond Mall

Cinemark Pátio Savassi

Cineart Shopping Cidade

Betim

Cinemark Metropolitan Betim

Cineart Monte Carmo



Contagem

Cineart Contagem



Divinópolis

Cine Ritz



São João Del Rei

Cine Glória

Rio de Janeiro

Espaço Itaú Botafogo

Brasília

Espaço Itaú de Cinema



São Paulo

Espaço Itaú Frei Caneca

