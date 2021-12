O último jogo do Cruzeiro na temporada de 2021 foi em 25 de novembro, no Mineirão, contra o Náutico, e terminou em empate em 0 a 0. O clube encerrou a Série B do Brasileiro em 14° lugar e, por mais um ano, não conseguiu alcançar elite nacional. Porém, após o encerramento do Brasileiro, a Raposa se mexeu nos bastidores e engatou uma sequência de medidas, visando a um 2022 bem diferente.

A renovação do técnico Luxemburgo, no dia seguinte, se tornou um voto de esperança para o time. O treinador que conquistou a Tríplice Coroa com a equipe em 2003 se mostrou à disposição para executar o plano de reerguer a agremiação e seguirá até 2023 no comando.

Já em dezembro, no dia 6, o Cruzeiro se tornou a primeira Sociedade Anônima do Futebol (SAF) no Brasil. A ideia da transição já vinha sendo discutida, e o intuito é que neste formato de clube-empresa, empresários façam investimentos, e ações sejam vendidas. A renda arrecadada seria para quitar dívidas e trazer novos jogadores.

Elenco

Seguindo na reformulação do elenco, Alexandre Mattos chegará ao Cruzeiro em janeiro de 2022. Mas, na prática, já está atuando nos bastidores do clube, inclusive em contratações, trabalhando ao lado de Luxa.

Nos últimos dias, a Raposa anunciou sete reforços para 2022. São eles: o zagueiro Maicon, o lateral Pará, os meio-campistas Filipe Machado, Fernando Neto, Pedro Castro e João Paulo e o atacante Edu.

Dentre eles, Maicon e Machado já jogaram no Cruzeiro. O zagueiro foi revelado na Toca da Raposa e deixou o time há 14 anos; o meia atuou em 2020, sendo o principal garçom daquela temporada, com sete assistências.

Transfer ban

Para registrar os jogadores, o Cruzeiro ainda precisa pagar à Fifa quase R$ 20 milhões, a promessa por parte da diretoria e apoiadores é a de que 2022 seja um ano muito melhor para os cruzeirenses. Até o fim desta temporada, são esperadas mais novidades e reuniões. No dia 17 de dezembro, acontecerá uma assembleia para alterar a divisão societária da SAF.

O primeiro compromisso da Raposa ‘renovada’ será o Campeonato Mineiro, a partir do final de janeiro, com datas a serem confirmadas.

