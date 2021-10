Cuca poupou jogadores na vitória sobre o Fortaleza na Copa do Brasil e usou Hulk no segundo tempo

Na briga pelo título do Campeonato Brasileiro, Atlético e Flamengo se enfrentam neste sábado, às 19h, no Maracanã. O duelo válido pela 29ª rodada pode deixar o Galo ainda mais perto do bicampeonato. Já o Rubro-Negro tenta diminuir a desvantagem, que hoje é de 13 pontos, para seguir vivo na luta pela taça.

Do lado atleticano, Cuca conta com força máxima. Já Renato Gaúcho terá de lidar com desfalques. Confira quais são as prováveis escalações de Atlético e Flamengo, quem será o árbitro e onde assistir à partida.

Provável escalação do Atlético

Todos os jogadores do Atlético estão aptos a enfrentar o Flamengo no Maracanã, já que a equipe não tem suspensos e conta com a volta de Mariano e Savarino. Os dois jogadores se recuperaram de pubalgia e estão com a delegação no Rio de Janeiro.

Se Cuca não fizer alterações em relação à equipe que venceu o Cuiabá na rodada passada do Brasileirão, o Galo entrará em campo com: Everson; Guga, Nathan Silva, Junior Alonso e Guilherme Arana; Allan, Jair, Zaracho e Nacho Fernández; Hulk e Keno.

Entre as opções para a escalação, além dos recuperados Mariano e Savarino, o treinador atleticano tem ainda o centroavante Diego Costa, que foi titular na goleada sobre o Fortaleza na última quarta-feira e marcou um gol.

Provável escalação do Flamengo

O técnico Renato Gaúcho não poderá contar com quatro jogadores para o duelo com o Atlético: Arrascaeta, Pedro, Diego Ribas e Filipe Luís.

O lateral-esquerdo Filipe Luís sentiu dores na panturrilha esquerda e foi submetido a exames que detectaram a lesão.

O meia Diego Ribas também teve constatada uma lesão, mas no músculo reto femoral da coxa direita. No entanto, ele já não enfrentaria o Galo por ter de cumprir suspensão automática.

Arrascaeta, por sua vez, ainda se recupera de lesão na coxa esquerda, enquanto Pedro foi submetido a uma cirurgia no joelho direito.

Já o zagueiro David Luiz será reavaliado antes da partida contra o Atlético. Ele se recuperou de lesão sofrida no início da semifinal da Libertadores, contra o Barcelona de Guayaquil.

A provável escalação do Flamengo para enfrentar o Atlético é formada por: Diego Alves; Isla, Rodrigo Caio, Léo Pereira e Ramon (Renê); Willian Arão, Andreas Pereira, Everton Ribeiro e Michael (Thiago Maia); Bruno Henrique e Gabriel Barbosa.

Onde assistir

Quem quiser assistir à partida entre Flamengo e Atlético no Maracanã terá apenas uma opção. O jogo terá transmissão exclusiva do Premiere.

Arbitragem

O duelo no Maracanã será apitado pelo gaúcho Anderson Daronco. Os assistentes serão Rafael da Silva Alves e Michael Stanislau, também do Rio Grande do Sul.

O VAR será o gaúcho Daniel Nobre Bins.

