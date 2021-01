Além da demissão do diretor de Comunicação, Domênico Bhering, oficializada pelo Atlético nesta sexta-feira (22), outros profissionais podem ser delisgados do clube nos próximos dias. Um deles, o coordenador das categorias de base, Júnior Chávare.

A saída do "homem-forte" das divisões inferiores, inclusive, é assunto que está no ar desde o fim do ano passado, com a eleição de Sérgio Batista Coelho. Contudo, o fato só deve se concretizar na próxima semana, já que, no domingo (24), o time Sub-20 tem a chance de ser campeão brasileiro da categoria, caso despache o Athletico-PR na decisão. No primeiro jogo, o Galinho venceu por 2 a 1, em BH.

De acordo com informações obtidas pelo Hoje em Dia, Erasmo Damiani, atualmente no Internacional, é o mais cotado para substituí-lo. O profissional, campeão olímpico quando era gerente da CBF, em 2016, tem o aval de Rodrigo Caetano, diretor-executivo, para desembarcar em Minas Gerais.

Porém, o Atlético tem um forte concorrente neste momento. De acordo com o jornalista Venê Casagrande, o Flamengo também tem interesse em Damiani.

Ainda segundo informações apuradas pela reportagem, a saída de Chávare é iminente. Resta saber quem será o sucessor. A ver.

Leia mais:

Com Chávare em xeque no Atlético, nome de campeão olímpico Erasmo Damiani ganha força nos bastidores

Flamengo supera o Palmeiras e empurra o Atlético para o quarto lugar do Brasileirão

Empresário de Marquinhos confirma negociação do atacante do Galo com clube da Áustria