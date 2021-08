No encalço do líder Palmeiras, o Atlético venceu mais uma no Campeonato Brasileiro. Mesmo sem Hulk, com conjuntivite, o Galo bateu o Athletico-PR, por 2 a 0, neste domingo (1), no Mineirão, com gols de Eduardo Vargas e do jovem Neto. Com o resultado positivo, o time de Cuca chegou à sétima vitória consecutiva na competição e igualou a série invicta de 2012 - a melhor da equipe na Era dos Pontos Corridos.

A vitória diante dos paranaenses fez com que o Galo chegasse aos 31 pontos, um a menos que o Porco, que empatou em 0 a 0 com o São Paulo na rodada. Já o Athletico tem 24 pontos e é o sexto colocado na tabela da Série A.

Pelo Campeonato Brasileiro, o Galo volta a campo no próximo domingo (8), contra o Juventude, às 16h, no estádio Alfredo Jaconi. No entanto, o time de Cuca tem antes o jogo da volta das oitavas de final da Copa do Brasil, na quarta-feira (4), diante do Bahia, em Feira de Santana.

Já o Athletico enfrenta o São Paulo, no sábado (7), às 18h, na Arena da Baixada. Antes, porém, o Furacão também decide vaga na Copa do Brasil, contra o Atlético-GO, em Goiânia, na quarta.

Primeiro tempo

O Atlético controlou bem o primeiro tempo e criou algumas oportunidades, mas faltou efetividade. Enquanto o Galo teve volume, os paranaenses se sobressaíram defensivamente, mas foram inofensivos no ataque. Aos 27, a melhor chance quase resultou em um gol contra: Zaracho cruzou na área, e Richard, ao tentar tirar de carrinho, quase mandou para o próprio gol.

Segundo tempo

As duas equipes voltaram com alterações, e o Furacão começou assustando. Aos 6, Jadson perdeu uma chance incrível, de frente para o gol do Everson. Ele recebeu o cruzamento de Cittadini, pela direita, e chutou por cima do gol. Aos 15, Richard cometeu pênalti em Nacho Fernández, convertido por Eduardo Vargas.

Aos 24, Vargas foi decisivo novamente. O chileno viu Neto, que havia acabado de entrar no jogo na entrada da área. Ele fez o levantamento, e Neto bateu de primeira. A bola desviou em Pedro Henrique, matou o goleiro Bento e deu números finais à partida.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO 2

Everson; Mariano, Nathan Silva, Alonso e Dodô (Calebe); Allan (Hyoran), Tchê Tchê (Vargas), Zaracho (Neto) e Nacho; Savarino e Sasha (Réver).

Técnico: Cuca

ATHLETICO-PR 0

Bento; Khellven (Marcinho), Pedro Henrique, Thiago Heleno e Nicolas; Richard (Erik), Léo Cittadini, Fernando Canesin (Christian) e Jadson (Terans); Carlos Eduardo (Jaderson) e Renato Kayzer

Técnico: Antônio Oliveira

DATA: 1° de agosto de 2021 (domingo)

LOCAL: Mineirão

CIDADE: Belo Horizonte

MOTIVO: 14ª rodada do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Braulio da Silva Machado, auxiliado por Henrique Neu Ribeiro e Alex dos Santos, todos de Santa Catarina

VAR: Jean Pierre Gonçalves Lima (RS)

CARTÕES AMARELOS: Mariano, Neto e Eduardo Vargas (Atlético); Antônio Oliveira, Thiago Heleno, Christian e Erik (Athletico-PR)

CARTÃO VERMELHO: Eduardo Vargas

GOLS: Vargas aos 15 minutos e Neto aos 23 do segundo tempo