Sem Nacho Fernández, autor do gol da vitória por 1 a 0 sobre o River Plate e expulso no mesmo jogo no Monumental de Nuñes, o Atlético receberá os Millonarios no duelo de volta das quartas de final da Libertadores na próxima quarta-feira (18), às 21h30, no Mineirão.

Se conseguir, no mínimo, um empate, o Galo avançará à sua terceira etapa semifinal na história da competição sul-americana, repetindo os feitos de 1978 e 2013.

Na edição de 43 anos atrás, o Alvinegro chegou ao triangular semifinal, em um grupo formado por Boca Juniors e River Plate. Com três derrotas e um triunfo, acabou eliminado.

Já em 2013, a situação foi diferente. Após o milagre de “são Victor do Horto” contra o Tijuana, o Atlético avançou para enfrentar o Newell’s Old Boys, superando os argentinos nos pênaltis, depois de vitória e revés pelo mesmo placar, de 2 a 0. Na sequência, venceu o Olimpia na decisão, também nas penalidades, alcançando seu primeiro título da copa.

Nas outras campanhas, o Galo parou nas quartas de final duas vezes (para o Corinthians em 2000 e São Paulo em 2016), nas oitavas em três ocasiões (para Atlético Nacional em 2014, Internacional em 2015 e Jorge Wilstermann em 2017) e na fase de grupos em três edições (1972, 1981, no polêmico jogo-desempate contra o Flamengo, e 2019).