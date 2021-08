Giovanni marcou o gol da vitória celeste

A vitória de virada do Cruzeiro sobre o Brusque, neste sábado (7), por 2 a 1, nos minutos finais do segundo tempo, tem o novo técnico Vanderlei Luxemburgo como protagonista. As modificações do treinador surtiram efeito e a Raposa buscou um triunfo no final da partida disputada em Santa Catarina, encerrando uma sequência de nove jogos sem vencer e tendo uma atuação superior as anteriores. E um dos destaques foi o meio-campista Giovanni, uma das mudanças de Luxa na etapa derradeira, que marcou o gol da vitória celeste.

Após o triunfo, Giovanni exaltou Luxemburgo e garantiu que o Cruzeiro vai lutar pelo acesso à Série A do Brasileiro. "Temos que agradecer ele (Luxemburgo) por ter aceitado esse desafio complicado. Ele nos abraçou. Foi direto e reto. Eu gostei bastante. Vamos pegar firme agora e brigar lá em cima no segundo turno", disse o jogador ao Premiere.

Com a importante vitória, o Cruzeiro encerrou com estilo a sequência de nove partidas sem vitória, ao bater um adversário que estava invicto há cinco duelos e ainda deixou a zona de rebaixamento para a Série C. Agora, a Raposa ocupa o 15º lugar, com 16 pontos, mas pode voltar para o Z-4 dependendo dos resultados do restante da rodada.

Com novo ânimo, o time celeste agora vai se preparar para o próximo duelo, contra o Vitória, no Mineirão, nesta quarta-feira (11), às 19h (de Brasília).