Em meio à fraca campanha do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro da Série B, o meia Giovanni tem sido um dos pontos altos da equipe na temporada.

Com cinco gols, o meia é artilheiro do time na Segunda Divisão ao lado de Marcelo Moreno. O último tento, inclusive, foi um golaço, de fora da área, na vitória por 2 a 0 sobre o Brusque, de Santa Catarina, na última terça-feira (9), no Mineirão.

O fato de a Raposa ter poucas ambições nos três últimos jogos da temporada faz com que o jogador já comece a pensar no futuro.

Com contrato com o clube estrelado até o final de 2021, o meio-campista deixa claro a intenção de permanecer na equipe, mas diz que ainda não há uma definição sobre o assunto.

"Sem dúvidas, eu quero ficar. Meu desejo é permanecer no clube e fazer história. Não foi conversado nada sobre renovação, porque estávamos passando por um momento complicado, em que muitas coisas tinham que ser decididas. Isso [renovação] eu deixo para o meu agente. Ele sabe o meu desejo de ficar no Cruzeiro", afirma o camisa 28, em entrevista coletiva, nesta quinta-feira (11), na Toca da Raposa II.

Luxemburgo

Contratado no meio da temporada passada, Giovanni só se firmou após a chegada do técnico Vanderlei Luxemburgo, em agosto.

Com o experiente treinador, o jogador ganhou uma sequência entre os titulares, sendo uma das peças mais utilizadas por Luxemburgo.

A boa relação com o técnico, inclusive, é um fator que influencia no desejo do meia de continuar no clube estrelado.

“Desde que o Vanderlei Luxemburgo chegou, ele me ajudou demais. Me deu confiança e me colocou para jogar. Confio muito nele, em tudo o que fala e que me orienta. Então, pensa em como é trabalhar com um treinador desses... Você vem para cá e aprende todos os dias. Logo na chegada dele, eu evolui muito. Me sinto muito confiante em fazer a minha função dentro de campo”.

Provavelmente com Giovanni mais uma vez entre os titulares, o Cruzeiro se prepara para encarar o Vitória, da Bahia, neste domingo (14), às 16h, no Barradão pela 36ª rodada da Série B.

