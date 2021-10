O Cruzeiro teve quebrada sua invencibilidade de quatro jogos seguidos no Campeonato Brasileiro, nessa sexta-feira (22), em uma partida contra o Avaí, no estádio da Ressacada. Mas o placar de 1 a 0 para os mandantes poderia ter sido evitado, segundo o goleiro Fábio.

Após a partida, o camisa 1 ressaltou a importância de aproveitar as chances que o time constrói em jogos decisivos, algo que não aconteceu para os celestes dessa vez.

Fábio também lamentou a perda dos três pontos que eram fundamentais para a atual situação do Cruzeiro, que soma 39 e é o 12° colocado na tabela. O Avaí venceu o duelo com um gol de Lourenço, aos 11 minutos do segundo tempo.

"Em jogo de decisão, a gente tem que aproveitar as chances. Fizemos isso contra o Coritiba (vitória por 3 a 0) e tivemos um belo jogo contra o Botafogo. Não fizemos o gol (sobre o Botafogo) e saímos com o empate. E poderíamos, no primeiro tempo (contra o Avaí), ter feito um resultado que poderia nos dar os três pontos. Na volta do segundo tempo, o Avaí veio de outra forma, em busca de um resultado positivo. Infelizmente tomamos o gol, que era evitável”, disse ao SporTV.

A Raposa vinha de duas vitórias, sobre Brasil de Pelotas e Coritiba, e dois empates, com Guarani e Botafogo.

