Contratado pelo Barcelona para esta temporada, o goleiro brasileiro Neto será desfalque do clube espanhol por dois meses. Em uma nota oficial divulgada nesta terça-feira, (13) em seu site e nas redes sociais, o time da Catalunha confirmou que o jogador passou por uma cirurgia para tratar de uma fratura na mão esquerda sofrida em um treinamento no último domingo, nos Estados Unidos, onde o time encerrou a sua pré-temporada com dois amistosos contra o Napoli.



De acordo com o comunicado oficial dos médicos do Barcelona, Neto "foi operado com sucesso nesta manhã e ficará fora por 6 a 8 semanas".

O tempo afastado por conta de uma fratura no osso escafoide da mão esquerda pode chegar a dois meses contando a recuperação física.



Contratado junto ao Valencia, o goleiro brasileiro disputou os quatro amistosos da pré-temporada do Barcelona e seria reserva do alemão Marc-André Ter Stegen. Neto foi o segundo reforço do clube, depois do meia holandês Frenkie de Jong, adquirido junto ao Ajax.



A delegação do Barcelona voltou no último domingo dos Estados Unidos, onde venceu os dois amistosos contra o Napoli - por 2 a 1, em Miami, e 4 a 0, em Michigan. Nesta sexta-feira, o time estreará no Campeonato Espanhol contra o Athletic Bilbao, no estádio Novo San Mamés, em Bilbao.





