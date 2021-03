Uma reunião entre o governo de Minas e a Federação Mineira de Futebol (FMF), realizada na tarde desta terça-feira (16), em Belo Horizonte, decretou a manutenção da 5ª rodada do Campeonato Mineiro,marcada para ser realizada entre os dias 19 e 21 de março.

A decisão foi tomada horas depois de o governador Romeu Zema (Novo) incluir todos os municípios mineiros na Onda Roxa do programa Minas Consciente, e proibir a realização de partidas entre equipes de outros estados em território mineiro, em razão da grave situação sanitária de Minas Gerais.

Mesmo sem Belo Horizonte ter aderido ao Minas Consciente, a Prefeitura da capital, que já havia endurecido as medidas de restrição para tentar frear a disseminação do coronavírus, afirmou que vai seguir as determinações do governo.

A definição sobre a possibilidade de interrupção do Mineiro havia ficado para a esta tarde. Interessada na manutenção da competição, a FMF conseguiu manter a disputa ao menos até a próxima segunda-feira, quando uma nova reunião será realizada para analisar novamente a situação.

Mudanças

Para a rodada do próximo fim de semana, a entidade máxima do futebol mineiro terá que fazer alterações na tabela, para que as partidas se enquadrem nas restrições impostas pelo Executivo.

O confronto entre Atlético e Coimbra, inicialmente marcado para esta sexta-feira (19), às 21h30, no Independência, terá que ser realizado mais cedo, respeitando a determinação do toque de recolher, aplicado entre 20h e 5h.

Já o duelo entre Tombense e Patrocinense, previsto para ser disputado também neste domingo, às 18h, em Tombos, também pode ter o horário modificado em razão do toque de recolher.

Confira o comunicado da FMF sobre a reunião

"A Federação Mineira de Futebol foi recebida pela Secretaria de Estado Saúde de Minas Gerais para reunião de alinhamento das ações do futebol profissional e adequações em função da “Onda Roxa”, fase de enfrentamento ao coronavírus decretada pelo governo estadual.

Ficou definido que não serão realizados jogos de clubes de outros estados (medida válida a partir de 17/03), em qualquer campeonato ou categoria.

Para jogos em Minas Gerais, as partidas poderão ser realizadas até domingo (21/03), desde que respeitado o horário do “toque de recolher”, entre 20h e 5h – todos os horários dos jogos serão readequados.

Para aumentar a segurança dos envolvidos, e entendendo que o momento é de potencializar as medidas de controle, o protocolo da FMF restringirá o acesso a 50 pessoas por clube, todas testadas. Os profissionais de imprensa deverão seguir utilizando máscara, álcool em gel e respeitando os distanciamentos entre os postos de trabalho, como vem sendo feito desde a retomada do futebol, em agosto de 2020.

Para manter o alinhamento e seguir as orientações das autoridades de saúde de maneira criteriosa e rigorosa, como tem sido feito desde o retorno do futebol, deverá ser realizada nova reunião na próxima segunda, 22 de março, para que o Governo de MG atualize as orientações sobre o andamento do futebol no estado".