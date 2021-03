Uma reunião entre o Governo de Minas e a Federação Mineira de Futebol (FMF), realizada na tarde desta terça-feira (16), em Belo Horizonte, decretou a manutenção da 5ª rodada do Campeonato Mineiro, marcada para os dias 19 e 21 de março.

A decisão foi tomada horas depois de o governador Romeu Zema (Novo) incluir todos os municípios mineiros na Onda Roxa do programa Minas Consciente, e proibir a realização de partidas entre equipes de outros estados no estado, em razão da grave situação sanitária de Minas Gerais.

Mesmo sem Belo Horizonte ter aderido ao Minas Consciente, a Prefeitura da capital, que já havia endurecido as medidas de restrição para tentar frear a disseminação do coronavírus, afirmou que vai seguir as determinações do governo.

A definição sobre a possibilidade de interrupção do Mineiro havia ficado para a esta tarde. Interessada na manutenção da competição, a FMF conseguiu manter a disputa ao menos até a próxima segunda-feira, quando uma nova reunião será realizada para analisar novamente a situação.

Mudanças

Para a rodada do final de semana, entidade máxima do futebol mineiro terá que fazer alterações na tabela, para que as partidas se enquadrem nas restrições impostas pelo Executivo.

O confronto entre Atlético e Coimbra, inicialmente marcado para esta sexta-feira (19), às 21h30, no Independência. terá que ser realizado mais cedo, respeitando a determinação do toque de recolher, aplicado entre às 20h e às 5h.

Já o duelo entre Tombense e Patrocinense, previsto para ser disputado também neste domingo, às 18h, em Tombos, também pode ter o horário modificado em razão do toque de recolher.