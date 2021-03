O Cruzeiro anunciou nessa sexta-feira (26) a contratação do meio-campista Rômulo, que passou cerca de uma década no futebol italiano, defendendo clubes como Juventus, Genoa e Lazio – a última equipe dele havia sido o Brescia. Esta será a segunda passagem do atleta na Toca II, sendo que na primeira ele desempenhava outra função.

Em 2010 e início de 2011, Rômulo era lateral-direito do elenco então comandado por Cuca, atual técnico do Atlético. E ficou marcado, sobretudo, por um comentário feito no começo de sua segunda temporada pela Raposa.

“Conversei bastante com meu empresário e amigo e fizemos um projeto de jogar 2011. Aliás, um abraço para meu empresário. Botei na minha cabeça que este ano poderia vir até o Daniel Alves e o Maicon, que são os melhores laterais do mundo, que eu iria jogar”, afirmou ele, durante a primeira semana de treinos do time celeste naquele ano.

Mas o destino não sorriria para o jogador no Cruzeiro. Nos primeiros meses daquela temporada, Cuca optou por improvisar o volante Pablo na ala direita. Preterido pelo treinador, Rômulo acabou envolvido em uma transferência para o Athletico-PR em abril. Ficou pouco tempo por lá, já que, no meio do ano, a Fiorentina o contratou.

O valor da negociação com os italianos girou em torno de 2,5 milhões de euros, sendo que metade do valor foi parar nos cofres da Raposa.

De volta ao Brasil e ao Cruzeiro, Rômulo chega para suprir um setor bastante contestado no time dirigido por Felipe Conceição. E, desta vez, espera ser titular, agora como volante celeste, na luta por uma vaga na elite nacional.

Rômulo foi lateral-direito em sua primeira passagem pelo Cruzeiro

