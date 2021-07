Os ‘superpoderes’ de Hulk renderam mais uma vitória para o Atlético na temporada. E mostram que o atacante segue firme na busca por marcas expressivas pelo clube. Além de brigar pelas artilharias na Libertadores (atualmente ele tem seis gols), no Brasileiro (seis) e agora na Copa do Brasil (dois), o goleador do Galo em 2021, com 16 tentos, está perto de assumir o topo de outro ranking.

Com o gol anotado nos 2 a 0 sobre o Bahia, pelo duelo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, nesta quarta-feira (28), Hulk chegou a 11 bolas na rede no Gigante da Pampulha, uma a menos que Lucas Pratto, maior artilheiro do Alvinegro no novo Mineirão.

O Vingador ultrapassou o colega de time Savarino, que tem dez gols no estádio, na lista.

No novo Mineirão, o camisa 7 marcou sobre Coimbra (1), América de Cali (2), Cerro Porteño (2), La Guaira (1), Fortaleza (1), Remo (1) e Bahia (3).

Se estufar as redes uma vez neste domingo (1), às 16h, contra o Athletico-PR, Hulk igualará Pratto. Se fizer dois ou mais tentos, assumirá a ponta do ranking.