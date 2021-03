Agora só depende da avaliação da comissão técnica para o atacante Hulk estrear com a camisa do Atlético. O jogador teve seu nome registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e, com isso, está regularizado.

“Soltaram a fera (...) #NosTemosOHulk”, festejou o Twitter do Galo.

Hulk foi apresentado no Alvinegro em 5 de fevereiro e disputou parte do jogo-treino contra o Bolívar, dez dias depois. Nesta segunda-feira (1), o técnico interino Lucas Gonçalves disse que não vai “pular etapas” para promover a estreia do atacante pelo Atlético.

“Não podemos atropelar o processo, isso tem que ser de forma natural, consciente e de muita responsabilidade”, afirmou ele, referindo-se ao tempo em que Hulk ficou parado antes de se apresentar ao clube mineiro e à análise que será feita com a fisiologia, a fisioterapia e a preparação física.

O Atlético volta a campo nesta quinta-feira (4), às 21h, contra o Tombense, em Tombos.