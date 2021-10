Hulk desfalcou o Atlético em apenas duas rodadas do Brasileiro até aqui, ambas por questões de saúde

Depois de desfalcar o Atlético na vitória sobre o Santos, Hulk pode voltar a defender a equipe alvinegra neste domingo (17), às 18h15, contra o Atlético-GO, em Goiânia. Imagens da TV Galo mostraram que o atacante participou de atividades com bola na Cidade do Galo na tarde desta sexta-feira (15).

O atleta ficou fora do jogo contra o Santos, na quarta-feira (13), por causa de um edema na parte posterior da coxa direita. Na reapresentação do elenco, nessa quinta (14), ele foi a campo para atividades físicas, assim como o também atacante Eduardo Vargas.

Outra novidade no treino desta sexta-feira foi a volta de Guilherme Arana. O lateral-esquerdo não participou das últimas três rodadas do Campeonato Brasileiro por estar com a Seleção Brasileira nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo.

Além de Arana, outro reforço vindo de seleções é o zagueiro Junior Alonso, que atuou pelo Paraguai nas Eliminatórias.

A assessoria de imprensa do Atlético não informou se o atacante Savarino, liberado pelo departamento médico na última segunda-feira (11), poderá jogar contra o Atlético-GO.

Leia mais:

Em nota, Atlético rebate dirigente do Flamengo: 'declaração dissimulada e ardilosa'

Calebe se consolida como opção ofensiva para Cuca e ajuda Atlético a manter série invicta