Hulk tenta se recuperar a tempo de defender o Atlético contra o Atlético-GO, no domingo, em Goiânia

Com um edema no músculo posterior da coxa direita, Hulk não ficou nem no banco de reservas do Atlético diante do Santos, nesta quarta-feira (13), no Mineirão. Essa foi a primeira ausência do camisa 7 de um jogo do Galo depois de mais de dois meses.

Nas primeiras 24 partidas do time alvinegro no Brasileirão, Hulk não jogou apenas contra o Athletico-PR, em 1º de agosto. Enquanto ele se recuperava de uma conjuntivite, Saha foi titular naquela partida. Porém, foi Eduardo Vargas quem marcou os dois gols da vitória do Galo por 2 a 0.

Contra o Santos, foi a vez de Diego Costa substituir Hulk. O camisa 19 atuou ao lado de Keno e Dylan Borrero no ataque do Atlético. Pelo segundo jogo consecutivo, o técnico Cuca deixou Nacho Fernández no banco de reservas. O meio-campo foi composto por Allan, Jair e Zaracho.

O departamento médico do clube alvinegro trabalha para deixar Hulk em condições de enfrentar o Atlético-GO no domingo (17), às 18h15, em Goiânia.