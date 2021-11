Vitória sobre o Juventude foi a 14ª consecutiva do Atlético como mandante no Campeonato Brasileiro Vitória sobre o Juventude foi a 14ª consecutiva do Atlético como mandante no Campeonato Brasileiro

Jogar em casa nem sempre é sinônimo de resultado positivo. Para o Atlético, entretanto, o Mineirão tem sido um fortíssimo trunfo na busca pelo título do Campeonato Brasileiro. Ao superar o Juventude, por 2 a 0, neste sábado (20), o Galo chegou a 14 vitórias consecutivas como mandante na competição nacional.

O time do técnico Cuca perdeu no Mineirão apenas na primeira rodada, diante do Fortaleza. Na sequência, jogando como mandante, venceu o São Paulo e empatou com a Chapecoense.

Desde o placar de 1 a 1 com a equipe catarinense, em 21 de junho, o Galo ganhou todos os jogos que disputou em casa pelo Campeonato Brasileiro. Com o triunfo sobre o Juventude, o aproveitamento da alvinegra como mandante é agora de 90,19%.

O Atlético pode tornar esses números ainda melhores. Afinal, restam dois jogos no Mineirão neste Campeonato Brasileiro. No próximo domingo (28), será a vez de encarar o Fluminense. Já em 5 de dezembro, o adversário será o Red Bull Bragantino.

Os jogos em casa do Atlético no Brasileirão:

Atlético 1 x 2 Fortaleza

Atlético 1 x 0 São Paulo

Atlético 1 x 1 Chapecoense

Atlético 4 x 1 Atlético-GO

Atlético 2 x 1 Flamengo

Atlético 3 x 0 Bahia

Atlético 2 x 0 Athletico-PR

Atlético 2 x 0 Palmeiras

Atlético 3 x 0 Sport

Atlético 1 x 0 Internacional

Atlético 3 x 1 Ceará

Atlético 3 x 1 Santos

Atlético 2 x 1 Cuiabá

Atlético 2 x 1 Grêmio

Atlético 1 x 0 Cuiabá

Atlético 3 x 0 Corinthians

Atlético 2 x 0 Juventude

