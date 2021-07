Torcedores do Ipatinga poderão comparecer ao Ipatingão neste sábado (10), às 15h, para acompanhar a partida entre o time da casa e o Tupynambás, válida pela segunda rodada do Módulo II do Campeonato Mineiro.

Nesta quinta-feira (8), o governo estadual liberou a presença do público em estádios do Vale do Aço, região que está na Onda Verde do Minas Consciente. A medida só é válida para as cidades que fazem parte do programa e que tenham aprovação da prefeitura.

Na quarta-feira (7), o prefeito de Ipatinga, Gustavo Nunes (PSL), já havia dito que a ocupação das arquibancadas seria de 15% da capacidade, com espaçamento de duas cadeiras para cada uma ocupada, além do uso obrigatório de máscara.

Procurada pela reportagem para se manifestar sobre o assunto, a Federação Mineira de Futebol (FMF) ainda não se pronunciou.

O Tigre vem de derrota por 2 a 1 para o Tupi, na estreia da competição estadual. Na oitava posição da tabela de classificação, a equipe luta para voltar à elite do futebol mineiro na próxima temporada.

