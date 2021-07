O governo de Minas adiantou o calendário da vacinação contra a Covid-19 e prometeu imunizar toda a população com mais de 18 anos até setembro. Até então, a previsão era aplicar a primeira dose em outubro.

A mudança foi anunciada nesta quinta-feira (8) pelo governador Romeu Zema (Novo). Pouco depois, o secretário de Estado de Saúde, Fábio Baccheretti, deu detalhes do novo cronograma.

De acordo com o chefe da pasta estadual, a expectativa é de uma antecipação da entrega de novas doses pelo Ministério da Saúde. Segundo o gestor, o governo federal deverá receber cerca de 80 milhões de unidades da Pfizer até agosto - 10% deverá ser repassado a Minas.

No entanto, Baccheretti afirmou que pode haver diferenças no andamento da campanha entre as cidades mineiras. “É uma visão geral do Estado. Haverá município que conseguirá avançar mais rápido e outros mais devagar”, avaliou.

Além disso, ele lembrou que 70% das novas vacinas recebidas pelo Estado são reservadas para a aplicação por faixa etária. O restante é destinado aos grupos prioritários.

Veja as datas

- 40 a 54 anos: julho

- 25 a 39 anos: agosto

- 18 a 24 anos: setembro

