O relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dos “fura-filas”, que ocorre na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), recomendou ao Ministério Público o indiciamento, por peculato e improbidade administrativa, do ex-secretário de Saúde, Carlos Eduardo Amaral, ex-secretário adjunto, Luiz Marcelo Tavares, ex-chefe de gabinete João Pinho, e da subsecretária de Vigilância em Saúde, Janaína Passos. O documento foi apresentado pelo relator da CPI, deputado Cássio Soares, na manhã desta quinta-feira (8), e será votado em reunião marcada para às 16h.

Antes da apresentação do relatório, o parlamentar afirmou que a comissão não procurou “meramente culpados”, mas buscou reestabelecer a ordem que, segundo ele, foi “desrespeitada no momento flagrante em que o ex-secretário de estado anuncia a própria vacinação quanto a dos membros do nível central as SES”, avaliou.

O relator disse, ainda, estar convicto de que o inquérito estadual impôs às secretarias municipais de Saúde maior rigor no cumprimento da ordem de vacinação, e que foram inúmeras as denúncias de fura-filas vindas do interior.

A CPI foi criada pela ALMG em março deste ano para apurar possíveis falhas na vacinação de grupos não prioritários, além do investimento na ampliação de leitos para o enfrentamento da pandemia e a não aplicação do mínimo constitucional em serviços públicos de saúde.

A comissão foi instaurada depois dos parlamentares cobrarem explicações do então secretário de Estado de Saúde, Carlos Eduardo Amaral, sobre a vacinação de servidores administrativos da pasta, que estariam fora das prioridades do Plano Nacional de Imunização (PNI). Pela gravidade das acusações, Amaral foi substituído por Fábio Baccheretti ainda em março.

A reportagem procurou as pessoas citadas para o indiciamento e aguarda retornos.

Leia mais:

CPI dos 'fura-filas' da vacina vota relatório final nesta quinta

Minas confirma 218 óbitos e mais de 6 mil casos de Covid em 24 horas

Presidente da CPI manda prender ex-diretor da Saúde suspeito de pedir propina em compra de vacinas