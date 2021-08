No dia 7 de março de 2020, o Atlético fez sua última partida com a presença da Massa no Mineirão antes de os "portões serem fechados" por conta da pandemia. Dentro de campo, o Galo venceu o Cruzeiro, por 2 a 1, pelo Mineiro. Dezessete meses depois, o estádio voltará a receber torcedores alvinegros, diante do River Plate, nesta quarta-feira (18), às 21h30, valendo vaga nas semifinais da Copa Libertadores.

O Gigante destinará 30% de sua capacidade para abrigar a torcida. E os jogadores da equipe mineira mal veem a hora desse reencontro. Ou melhor, vários desses atletas terão o primeiro contato com os torcedores. Por conta disso, o volante Jair já adiantou o que encontrarão Hulk, Nacho e tantos outros que viverão esse momento inédito.

"Teve jogadores que não pegaram o estádio cheio. Falo que a torcida do Galo é f*** demais. Desculpe a palavra. Quando está lotado, os torcedores nos incentivam mesmo, e dentro de campo a gente sente dentro de campo que é uma torcida de verdade. Não tem nem como explicar. Espero que aos poucos volte a torcida. Com 30%, já estará muito bom. E em breve, o estádio estará cheio para nos apoiar ainda mais", comentou.

Para Jair, mesmo que em número reduzido, a torcida alvinegra fará a diferença nesta quarta. "Sabemos a força da Massa, uma torcida que nos apoia muito. Se eu pudesse escolher, queria o estádio lotado. Mas é importante voltar aos poucos. Vão nos incentivar e ajudar muito", disse.