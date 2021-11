No primeiro turno da Série B, Cruzeiro e Londrina empataram por 2 a 2, no Mineirão

Sem vencer há quatro jogos, o Cruzeiro passa a conviver com uma ameaça real de rebaixamento para a Série C do Campeonato Brasileiro. Neste momento, a distância para o Z-4 da Segunda Divisão é de apenas dois pontos. Essa vantagem é justamente para o próximo adversário, o Londrina, que vive uma das melhores sequências do clube nesta edição da Série B.

Enquanto a Raposa convive com jejum de vitórias, a equipe paranaense não perde há quatro jogos. Nas últimas rodadas, empatou com Operário e Goiás, além de ter vencido Confiança e Remo.

O bom rendimento recente do time comandado por Márcio Fernandes passa pela força defensiva. Nessa sequência, o Londrina não sofreu nenhum gol e balançou as redes adversárias três vezes.

Aproveitamento de líder

A ascensão do Londrina na Série B não se resume apenas às últimas quatro rodadas. Nos últimos nove jogos, a equipe paranaense venceu cinco, empatou dois e perdeu outros dois.

O aproveitamento de 62,9% nesse período é superior ao que tem o Coritiba em toda a Segunda Divisão. Líder, o Coxa somou 60,4% dos pontos que disputou até aqui.

Nesta sexta-feira, o Londrina tentará manter a boa fase diante do Cruzeiro. As equipes se enfrentam às 21h30, no estádio do Café, em jogo válido pela 34ª rodada.

