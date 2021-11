Com os resultados dessa terça-feira (2), pela 33ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o risco de o Cruzeiro ser rebaixado aumentou. Segundo o Probabilidades no Futebol, do departamento de matemática da UFMG, a possibilidade de isso acontecer é de 9,5%.

Após o empate em 1 a 1 com o Vila Nova-GO, na última segunda (1), no Independência, o percentual para os celestes era de pouco mais de 7%. O número cresceu em função dos triunfos do Londrina e do Brusque, respectivamente, em cima de Remo e Náutico, e do empate entre Goiás e Ponte Preta.

Atualmente, a Raposa ocupa o 14° lugar, com 40 pontos, um a mais que a Macaca (em 15°) e dois de vantagem sobre Brusque (16°) e Londrina (17°).

Nas duas próximas rodadas, o Cruzeiro terá dois confrontos diretos, diante do time paranaense, no Estádio do Café, na sexta (5), às 21h30, e do catarinense, na terça (9), as 21h30, no Independência.

