O Cruzeiro está a dois pontos da zona do rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro. Esta é a realidade do time celeste, restando apenas cinco rodadas na competição. Após empatar em 1 a 1 com o Vila Nova-GO, nessa segunda-feira (1), a Raposa torcia por tropeços do Brusque e do Londrina nesta terça (2). Mas "secar" esses concorrentes diretos contra a degola não deu certo, já que os dois ganharam.

Os paranaenses, em 17° lugar, bateram o Remo, por 1 a 0, no Baenão, e chegaram a 38 pontos, dois a menos que a Raposa.

Já os catarinenses, agora em 15°, superaram o Náutico, em uma partida alucinante, por 4 a 3, no Augusto Bauer. O Brusque também foi a 38 pontos.

O Londrina bateu o Remo, fora de casa

A Ponte Preta, 16ª colocada, também com 38, ainda joga nesta segunda, diante do Goiás, na Serrinha, às 21h30.

Vivendo um martírio, o Cruzeiro encara o Londrina nesta sexta-feira (5), às 21h30, no Estádio do Café, em um jogo dos desesperados.

