O zagueiro Léo Santos é desfalque certo no Cruzeiro para o duelo com o Londrina, nesta sexta-feira (5), às 21h30, no Estádio do Café, pela 34ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogador terá que cumprir suspensão, por conta do terceiro cartão amarelo recebido no empate em 1 a 1 diante do Vila Nova-GO, nessa segunda-feira (1).

Sem ele, abre-se uma disputa entre Ramon e Rhodolfo. Vanderlei Luxemburgo terá três dias para definir quem será o parceiro de Eduardo Brock no confronto com os paranaenses.

O Cruzeiro é o 14º colocado, com 40 pontos. O Londrina é o 17º, com 35, mas ainda joga pela 33ª rodada, nesta terça-feira (2), às 19h, contra o Remo, no Baenão.

Rhodolfo e Ramon disputam a vaga de Léo Santos, suspenso

