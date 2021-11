Depois de surpreender o Coritiba, líder da Série B do Brasileiro, no dia 8 de outubro, quando levou a melhor por 3 a 0, no Couto Pereira, o Cruzeiro não venceu mais na competição. Pior, dos quatro jogos posteriores, três foram em casa, com um rendimento pífio.

De lá para cá, foram quatro partidas, sendo dois empates e duas derrotas dos celestes. Considerando os confrontos no Independência, perdeu para o Remo, por 3 a 1, e ficou na igualdade com Botafogo, em 0 a 0, e Vila Nova-GO, em 1 a 1, nesta segunda-feira (1). O aproveitamento é de 22,2% nesses duelos como mandante.

O outro confronto dessa série sem triunfo é o revés por 1 a 0 para o Avaí, na Ressacada.

O Londrina será o próximo adversário do Cruzeiro, na sexta-feira (5), às 21h30, no Estádio do Café.

