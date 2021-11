Convocado pela seleção boliviana, Marcelo Moreno vai desfalcar o Cruzeiro em duas partidas na Série B do Campeonato Brasileiro, contra Brusque, em 9 de novembro, no Independência, e Vitória, cinco dias depois, em Salvador.

O centroavante vai servir a seleção de seu país nos dias 11 e 16 de novembro, em duelos com Peru e Uruguai, respectivamente, válidos pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo.

Moreno perdeu a titularidade na Raposa recentemente. Nos últimos três confrontos do time na Segunda Divisão, começou no banco de reservas e viu Thiago seguir entre os 11 principais.

Contra o Vila Nova-GO, ele entrou no decorrer do jogo, atuando ao lado de Thiago, que passou a cair mais pelos lados do campo, mas a parceria não deu certo.

O boliviano é o vice-artilheiro do Cruzeiro na temporada, com seis gols, um a menos que Matheus Barbosa, que deixou o clube em meados do ano.

