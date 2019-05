O primeiro jogo de João Pedro como titular entre os profissionais do Fluminense foi brilhante. O atacante de 17 anos marcou três vezes na goleada por 4 a 1 sobre o Atlético Nacional, no Maracanã, no confronto de ida da segunda fase da Copa Sul-Americana e, claro, recebeu muitos elogios. O técnico Fernando Diniz elogiou o jovem e comparou o desempenho do seu jogador na noite de quinta-feira ao de estrelas mundiais como Messi e Cristiano Ronaldo.



"A atuação foi iluminada, que acontece com os grandes jogadores de futebol. A gente está acostumado a ver isso com Messi e Cristiano Ronaldo, não é muito comum. Então, tem que comemorar mesmo, é fruto de merecimento. Desde que cheguei aqui, o João Pedro sempre teve determinação e maturidade muito grande, até de forma precoce", disse o treinador.



O duelo com o Atlético Nacional foi o décimo de João Pedro entre os profissionais do Fluminense, mas apenas o primeiro como titular. Essa condição, de acordo com Diniz, foi conquistada nas partidas anteriores, com os três gols marcados nos confrontos com o Cruzeiro por Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. E o treinador adiantou que manterá o jovem no time para o duelo de domingo com o Bahia, na Fonte Nova, pela sexta rodada do Brasileirão.



"A escolha do João Pedro no time titular se deu pelos jogos que ele vem fazendo, ele praticamente se escalou. A gente testa outros jogadores, mas o João Pedro já estava escalado para esse jogo, pois desde quando terminou no sábado, contra o Cruzeiro, já sabíamos que seria ele que sairia jogando hoje. Pelo que está produzindo, certamente será um dos titulares diante do Bahia", afirmou.



A goleada sobre o Atlético Nacional foi a segunda consecutiva do Fluminense, que dias antes também havia conseguido o placar de 4 a 1 em duelo com o Cruzeiro, pelo Brasileirão. Para Diniz, esses são sinais claros de amadurecimento do elenco.



"É pelo amadurecimento da equipe que fico contente. Hoje foi um dia especial para o Fluminense. Fizemos um segundo tempo mais equilibrado, tivemos alguns ajustes defensivos, um domínio amplo do jogo, tivemos chances cristalinas de marcar também no segundo tempo e isso tudo mostra mais maturidade da equipe", comentou.