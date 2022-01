Os primeiros treinos de Paulo Pezzolano à frente do Cruzeiro causaram boa impressão aos jogadores da Raposa, como enfatizaram o zagueiro Maicon e o volante Pedro Castro. Para o meio-campista, o comandante vem cobrando “bastante intensidade” nas atividades na Toca II.

"Nos treinamentos, ele tem mostrado a forma como gosta de jogar e nos passado alguns vídeos. Temos que assimilar o mais rapidamente possível. É uma forma interessante de trabalhar. Ele cobra bastante intensidade e diz para a gente ter força para ir à frente. Acredito que isso vai dar certo durante a temporada, e vamos conquistar nossos objetivos", comentou Castro.

Maicon acrescentou que todo o elenco “está muito satisfeito com o método de trabalho do novo treinador”.

“Um técnico jovem e bastante ambicioso e que, assim como nós, jogadores, também aceitou esse grande desafio de levar o Cruzeiro para a Série A do Brasileiro neste ano. E o Cruzeiro precisa de pessoas ambiciosas. Então, a vinda do novo treinador e seu método de trabalho têm tudo a ver com o que o clube pretende para esta temporada", afirmou.

A pré-temporada na Toca da Raposa II foi iniciada na última terça-feira (4). O primeiro desafio do time no ano será contra a URT, no Mineirão, em 26 de janeiro, pelo Campeonato Mineiro.

