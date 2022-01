Anunciado como reforço do Cruzeiro antes da Era Ronaldo, o meio-campista Pedro Castro se apresentou para a pré-temporada no último dia 4, na Toca II. Vestir pela primeira vez o uniforme da equipe representou a realização de um sonho da família, em especial do pai dele.

"Estou muito feliz de estar aqui. Meu pai é cruzeirense, e hoje poder vestir a camisa do Cruzeiro com meu pai podendo ver isso é motivo de muito orgulho para mim. Espero honrar essa camisa da melhor forma possível e dar alegrias aos torcedores, ao meu pai e familiares que também são cruzeirenses", declarou o atleta.

O desejo de ser jogador da Raposa só se confirmou depois de conversas com a atual diretoria celeste. "Fiquei bem tranquilo, deixei na mão do meu empresário, juntamente com o pessoal do Cruzeiro. Eu estava focado na temporada. Hoje estou aqui, vestindo a camisa e empolgado para dar alegria à nação", disse.

E se colocou à disposição do técnico Paulo Pezzolano para desempenhar qualquer função do meio de campo.

"Costumo dizer que estou ali para ajudar, independentemente da posição que o treinador me colocar. No Botafogo, joguei mais adiantado ou mais recuado. Costumo atuar como segundo volante e entrar na área, como elemento-surpresa, mas também contribuindo na parte defensiva”, destacou.

Leia mais:

Ainda sem aporte de Ronaldo, Cruzeiro paga 13º e salários de dezembro

Cruzeiro anuncia volante Willian Oliveira como novo reforço

Em sexta temporada pelo Cruzeiro, Moreno tenta resgatar médias de gols das duas primeiras passagens