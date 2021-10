Partida contra o Cuiabá tende a superar em mais de 10 mil pessoas o recorde de publico do Galo em 2021

A partida contra o Cuiabá, neste domingo (24), às 16h, terá recorde de público dos jogos do Atlético como mandante em 2021. O clube alvinegro informou, na tarde desta sexta-feira (22), que mais de 28 mil pessoas já haviam garantido presença no Mineirão. Os últimos ingressos ainda estão à venda.

O duelo deste fim de semana será o primeiro do Galo com a possibilidade de disponibilizar entradas até 50% da capacidade do Mineirão. Na partida contra o Fortaleza, na última quarta-feira (20), quando o limite era de 40%, foram comercializados 18.642 bilhetes – recorde de público do time desde a reabertura dos estádios.

A renda do empate com o Palmeiras, por 1 a 1, pela Copa Libertadores, segue sendo a maior em jogos do Atlético como mandante em 2021. A venda de ingressos naquela partida rendeu R$ 3.837.046,00. Já na goleada sobre o Fortaleza, a renda registrada foi de R$ 2.079.425,00.

Para o jogo contra o Cuiabá, o alvinegro reduziu o valor dos ingressos. Desta vez, havia entradas a partir de R$ 21. Já diante do Fortaleza, os bilhetes custaram entre R$ 105 e R$ 500.

Públicos em jogos do Galo no Mineirão em 2021:

Atlético 3 x 0 River Plate: 17.030 pagantes

Atlético 1 x 1 Palmeiras: 18.350 pagantes

Atlético 1 x 0 Inter: 7.166 pagantes

Atlético 3 x 1 Ceará: 10.265 pagantes

Atlético 3 x 1 Santos: 16.514 pagantes

Atlético 4 x 0 Fortaleza: 18.642 pagantes

Leia mais:

Em semana de duelo decisivo, Atlético vê cenário mais confortável que o do Flamengo

De olho no Flamengo, Atlético tem Cuca e mais cinco jogadores pendurados no Brasileirão