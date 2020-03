Depois da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) suspender partidas das competições nacionais por tempo indeterminado por conta da propagação do coronavírus, a Federação Mineira de Futebol (FMF) emitiu um comunicado, neste domingo, informando a paralisação dos jogos do Campeonato Mineiro - Módulos I e II - a partir de terça-feira (17).

O ofício da entidade que comanda o futebol no estado informa que a medida foi adotada para “evitar o risco de propagação e contaminação em massa, dando prioridade à saúde dos jogadores, membros de comissões técnicas e de torcedores”.

No entanto, a partida entre Democrata de Governador Valadares e Betim Futebol, válida pela 6ª rodada do Módulo II do Campeonato Mineiro, nesta segunda-feira (16), em Governador Valadares, está mantida e deverá ser realizada com portões fechados.

Números em Minas



O último boletim da Secretaria de Estado de Saúde (SES), divulgado nesse sábado (14), contabilizava 386 casos da doença no Estado. Destes, 85 foram descartados, 297 estavam em investigação como suspeitos e quatro foram confirmados.



Os pacientes contaminados com o Covid-19 são três mulheres, de 47 anos, moradora de Divinópolis, de 38 anos, que vive em Ipatinga, e outra de 37 anos, de Patrocínio; e um homem de 65 anos, que reside em Juiz de Fora.



Um novo informe oficial deve ser divulgado pela pasta na segunda-feira (16).