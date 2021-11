Desfalque nas duas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro para participar das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022, Junior Alonso retornou ao Atlético sem saber se poderá enfrentar o Juventude neste sábado (20), às 19h, no Mineirão. O zagueiro paraguaio foi submetido a exames e, apesar de não ter sido constatada lesão, ele ficará em tratamento por conta de dores no joelho direito.

Junior Alonso não joga pelo Atlético desde a vitória sobre o América por 1 a 0

Alonso defendia a seleção do Paraguai na última terça-feira (16), quando se chocou com um atacante da Colômbia e precisou ser substituído. O zagueiro do Galo deixou o campo de maca.

Nas duas últimas rodadas do Brasileirão, sem poder contar com o jogador paraguaio, o técnico Cuca escalou Réver ao lado de Nathan Silva nas vitórias sobre o Corinthians, por 3 a 0, e sobre o Athletico-PR, por 1 a 0.

Caso Alonso não esteja totalmente recuperado, é provável que Nathan Silva e Réver permaneçam na equipe titular do Atlético diante do Juventude, no próximo sábado.

Leia mais:

Em menos de um mês, Atlético pode faturar quase R$ 90 milhões em premiações