O Atlético poderá angariar mais R$ 89 milhões de premiações, caso seja campeão do Brasileirão e da Copa do Brasil. E isso em menos de um mês. Isso porque uma das taças pode vir ainda em novembro, e a outra, em dezembro.

Líder isolado, com 71 pontos, oito a mais que o segundo colocado, o Flamengo, o Galo está muito perto de conquistar o bi da Série A, o que renderia, além do título, o prêmio de R$ 33 milhões, dado ao campeão da competição. O vice recebe R$ 31,3 milhões.

O vencedor da Copa do Brasil ganhará R$ 56 milhões, e o derrotado na decisão, R$ 23 milhões

Até agora, o Alvinegro faturou R$ 15,15 milhões no torneio mata-mata, por ter participado da terceira fase (R$ 1,7 milhões), das oitavas de final (R$ 2,7 milhões), das quartas (R$ 3,45 milhões) e das semifinais (R$ 7,3 milhões).

As duas partidas da decisão da Copa do Brasil, diante do Athletico-PR, acontecem nos dias 12 e 15 de dezembro, respectivamente, no Mineirão e na Arena da Baixada.

Vale lembrar que na Copa Libertadores, o time mineiro recebeu R$ 40,3 milhões. Ou seja, o clube pode encerrar o ano com R$ 144,45 milhões de premiações, juntando a competição sul-americana e os dois principais torneios nacionais.

