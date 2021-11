Nacho Fernández não joga pelo Atlético em 3 de novembro e pode voltar ao time diante do Juventude

Depois de desfalcar o Atlético nas últimas três rodadas do Campeonato Brasileiro, sendo uma por suspensão e duas por lesão, Nacho Fernández está mais próximo de voltar a ficar à disposição do técnico Cuca. Nesta quinta-feira (17), o meia argentino participou de treinamento com bola na Cidade do Galo.

A atividade em campo contou ainda com a participação de jogadores que entraram no segundo tempo da vitória sobre o Athletico-PR, por 1 a 0, nessa terça-feira, como o meia Dylan Borrero e o atacante Eduardo Sasha. Já aqueles que foram titulares em Curitiba fizeram atividades regenerativas na academia da Cidade do Galo.

Há a expectativa de que Nacho Fernández possa voltar a defender o Atlético neste sábado (20), às 19h, contra o Juventude. O técnico Cuca, entretanto, adotou discurso cauteloso sobre a volta do camisa 26.

Um retorno confirmado diante do time gaúcho é do lateral-esquerdo Guilherme Arana, que cumpriu suspensão automática na última rodada.

Também devem estar à disposição de Cuca o volante Alan Franco e os atacantes Savarino e Vargas, que desfalcaram o Atlético nas duas últimas rodadas por conta de jogos de suas seleções nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo.

Já o zagueiro paraguaio Junior Alonso se lesionou na partida entre Paraguai e Colômbia, nessa terça-feira (16), e pode desfalcar o Galo na sequência do Brasileirão.

