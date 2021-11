Antes da 33ª rodada do Brasileiro, a chance de o Atlético ser campeão era de 96,4%, de acordo com o departamento de matemática da UFMG. Após os triunfos do Galo e do Flamengo, em cima de Athletico-PR e Corinthians, respectivamente, a probabilidade de título para o Alvinegro aumentou para 98,2%.

O Rubro-Negro, por sua vez, teve reduzida sua possibilidade de levantar o caneco, de 3,1% para 1,8%. A do Palmeiras também diminuiu, depois da derrota para o São Paulo: de 0,49% para 0,008, praticamente dando adeus à corrida pela taça.

Pela 34ª rodada, o Galo vai enfrentar o Juventude, neste sábado (20), às 19h, no Mineirão, e o Flamengo visita o Internacional, no mesmo dia, às 21h30, no Beira-Rio.

O Atlético lidera a competição, com 71 pontos, oito a mais que o Fla e com 13 de vantagem sobre o Palmeiras.

