Keno deu a assistência para Zaracho marcar o gol da vitória do Galo sobre o Athletico-PR

O Atlético ainda não mostrou todo seu potencial para ser campeão brasileiro. É o que afirma o atacante Keno, após a vitória de 1 a 0 do Atlético sobre o Atlhético-PR, nesta terça-feira (16), na Arena da Baixada.

“Estamos mostrando a cada jogo que queremos ser vencedores. Nosso grupo está de parabéns. E agora vamos descansar que sábado tem mais”, destaca o camisa 11 em entrevista à TV Globo, lembrando que o Galo enfrentará o Juventude no próximo sábado (20), às 19h, no Mineirão.

O atacante foi decisivo no duelo de oje e atuou como “garçom”. Ele foi o responsável por servir Zaracho, o autor do gol. “Graças a Deus eu consegui ser o craque do jogo e ter ajudado”, declara Keno.

Ele também reafirma a ideia de que a equipe do Atlético tem tratado cada jogo como uma decisão. “Precisamos ter o pé no chão, o Campeonato Brasileiro é muito difícil. A gente tem que ver cada jogo como se fosse uma final. Temos sempre que respeitar nosso adversário, mas quando formos jogar, procurar sempre a vitória. E foi o que aconteceu aqui hoje”, comenta o atacante.

Keno está no Atlético desde a temporada passada e já viveu diferentes fases no time. Foi goleador e atacante decisivo em muitos jogos, mas também oscilou e, em julho deste ano, sofreu uma lesão na coxa esquerda que o afastou dos gramados por diversas rodadas. Em 75 jogos com a camisa alvinegra, marcou 15 gols.

