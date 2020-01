A lama tem se tornado motivo de dor para os Mineiros. Há exato um ano, quem sofria era o povo de Brumadinho, após o rompimento de uma barragem; sofrimento este, inclusive, que fez chorar todo o planeta. Nesta sábado (25), a cor do barro 'colore' Belo Horizonte e vários outros municípios, devido às fortes chuvas que caíram nos últimos três dias.

Em solidariedade às vítimas das duas situações, os três grandes clubes de futebol da capital usaram as redes sociais para manifestar todo apoio. Atlético e América falaram sobre a dor após as tempestades; o Cruzeiro, por sua vez, colocou a bandeira da sede em meia-haste, para homenagear os moradores de Brumadinho. O atacante Luan, que deixou o Galo recentemente - hoje o "Maluquinho" defende o V-Varen Nagasaki, do Japão -, também usou os perfis para deixa uma mensagem ao povo mineiro.

Há exatamente um ano, Brumadinho sofria com uma das maiores tragédias da história.



Neste sábado, nossa bandeira no Clube do Barro Preto está em meia-haste, como forma de externar nosso luto e respeito às famílias afetadas, e com a esperança por dias melhores.#ForçaBrumadinho pic.twitter.com/307iLF3yMj — Cruzeiro Esporte Clube (@Cruzeiro) January 25, 2020

O Atlético se solidariza com as vítimas das chuvas que aconteceram nos últimos dias, em Minas Gerais, e pede a ajuda de todos.



⚠ O @ServasMG e a @cruzvermelhamg estão recolhendo doações para as vítimas. Veja como contribuir. 👇🏾 pic.twitter.com/u4TYMynnIj — Atlético (@Atletico) January 25, 2020

CHUVA DE SOLIDARIEDADE! 💚



Em parceria com a Cruz Vermelha, a @LojaDoAmerica vai arrecadar alimentos não perecíveis e material de higiene pessoal.



Entregue sua doação no Piso G1 do Boulevard Shopping.



Saiba mais ➡ https://t.co/6n7bXdkfK2 pic.twitter.com/d4gj6eejwa — América FC (@AmericaMG) January 25, 2020