Figura apagada no Atlético em 2008 e várias vezes contestado em 2020, Mariano vivenciou neste sábado (24) o momento mais especial de sua trajetória no time alvinegro. Em sua 39ª partida sob a veste preta e branca, a nona nesta temporada, o atleta marcou seu primeiro gol pelo Galo.

Aos 16 minutos do confronto com o Athletic, o lateral-direito foi às redes. Ele cobrou uma falta em direção à área, ninguém tocou na bola, e Lee não conseguiu evitar o gol do Atlético, no Independência, no triunfo por 1 a 0.

"Feliz pelo gol. Uma cobrança de falta que a gente treinou. Muito contente. Vamos continuar e voltar mais forte", afirmou o lateral, ao Premiere, na saída para o vestiário, ao fim do primeiro tempo.

Pelo clube, Mariano disputou 19 duelos em 2008, 11 na temporada 2020/21 e nove neste ano.