O Atlético pode ter uma novidade no jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil, contra o Remo, nesta quinta-feira (10), às 19h, no Mineirão.

Recuperado de uma lesão muscular na coxa esquerda, o atacante Keno participou do treinamento desta segunda (7), na Cidade do Galo, e está à disposição da comissão técnica para o confronto com o time paraense.

O camisa 11 não atua desde o empate em 0 a 0 com o América, no segundo jogo da final do Campeonato Mineiro, em 22 de maio, no Gigante da Pampulha.

A volta do atacante acontece em um momento em que Cuca ainda não sabe se vai poder contar com Savarino e Vargas, que estão à serviço das seleções venezuelana e chilena, respectivamente.

Como ambas jogam nesta terça-feira (8), dentro de casa, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo do Catar, a condição física dos dois jogadores para o confronto com o Remo ainda é incerta.

Após vencer o jogo de ida por 2 a 0 em Belém, o Alvinegro pode perder até por um gol de diferença, que se garante nas oitavas de final do torneio.

